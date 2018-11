Zijn broer speelde bij Lierse, hij won een prijs omdat hij zo sexy was en hij is fan van Messi: vijf zaken die u moet weten over Santiago Solari, de nieuwe trainer van Real Madrid

Santiago Solari is interim-trainer af. Voortaan is de 42-jarige Argentijn volwaardig hoofdcoach van Real Madrid. De Koninklijke was gedwongen om die beslissing nu al te nemen omdat in Spanje een trainer slechts twee weken een interim-opdracht mag vervullen. Vijf zaken die u moet weten over Solari, de man die de nieuwe Zinédine Zidane moet worden.