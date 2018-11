Man randt jonge vrouw aan na eerste glas alcohol in 100 dagen: “Normaal doe ik zoiets niet”

Hasselt - Een 25-jarige Hasselaar hangt tien maanden cel boven het hoofd nadat hij op 22 mei 2016 een jonge vrouw betastte en haar vriend had geslagen. De verdachte had meegedaan aan 100 dagen zonder alcohol en om het einde te vieren, had hij het op een drinken gezet.

Rond 2.45 uur sloeg hij die dag vanuit het niets de jongen die hij vaag kende. Vervolgens greep hij het meisje tussen de benen en betastte haar borsten. Het koppel was op weg naar hun wagen en kon zich uit de weg maken waarna het de politie verwittigde. De betichte zegt zich niet meer te herinneren van de feiten. Wel wist de betichte nog dat hij even daarvoor ruzie had gemaakt met zijn kameraden met wie hij in Hasselt op stap was. “Ik ben dom geweest. Normaal doe ik zoiets niet”, zei hij maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank. De procureur sprak over zorgwekkend gedrag. Hoe gaat u in de toekomst reageren op overmatig drankgebruik? Ik vraag om een straf met uitstel op te leggen op voorwaarde dat u wat doet aan uw alcoholprobleem.”

Het slachtoffer was aanwezig in de rechtbank en was zwaar getraumatiseerd door de feiten. Ze verbleef zelfs een tijdje in een instelling. “Ik wil nu dat het afgesloten wordt, zodat ik verder kan”, snikte de jonge vrouw. De advocaat van de beklaagde, Hans Valkenborg, vroeg om opschorting van straf. Hij wees onder meer op het blanco strafregister van de man die zelf verklaarde nu minder te drinken.

Vonnis op 10 december.