Zo ontstond de eerste ontmoeting tussen scheidsrechter Bart Vertenten en makelaar Dejan Veljkovic

Bart Vertenten heeft maandag een belangrijke slag thuisgehaald. Zijn poging om onderzoeksrechter in ‘Operatie Propere Handen’ Joris Raskin te wraken, is geslaagd. Vertenten raakte betrokken in het dossier door zijn band met makelaar Dejan Veljkovic, maar hoe ontmoetten die twee elkaar? Humo zocht het uit.

Bart Vertenten werd in maart 2014 door de lokale scheidsrechter Grujica Tomic een week lang begeleid tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Servië. Die zou volgens Humo aan Vertenten gevraagd hebben om een dvd met scoutingmateriaal te bezorgen aan een Servische makelaar in België, Dejan Veljkovic dus.

Daarmee werd de basis gelegd voor een vriendschap tussen beide heren. Een week later ontmoetten ze elkaar in een hotel, daarna gingen ze ook eens samen eten met hun partners.

Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zit intussen al een maand in de cel.

Maandag haalde de scheidsrechter zijn slag thuis in het dossier. Zijn wrakingsverzoek tegen onderzoeksrechter Joris Raskin werd ontvankelijk en gegrond. Onderzoeksrechter Joris Raskin wordt van het dossier gehaald. Door zijn jarenlang zetelen in de licentiecommissie van KBVB heeft hij ongetwijfeld banden met leden van de Belgische voetbalbond. Om die reden vreest het hof dat er bij de publieke opinie een schijn van partijdigheid zou kunnen ontstaan. Ook struikelde het hof over het feit dat Raskin al onderzoeksdaden stelden toen hij nog in de commissie zetelde.