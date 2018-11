Bom onder onderzoek naar voetbalfraude: wat zijn de gevolgen voor ‘Operatie Propere Handen’?

Een eerste bom onder het grote onderzoek naar voetbalfraude is het, de succesvolle wraking van de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin. Hij is door de beslissing van het Antwerpse hof van beroep niet langer aan zet, “omdat de schijn van partijdigheid is gewekt door zijn rol als onderzoeksrechter én jurist bij de Voetbalbond.” Hoe groot zijn de gevolgen voor alle betrokkenen? Specialisten beantwoorden de belangrijkste vragen.