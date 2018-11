Anthony Van Loo (30) moet punt zetten achter voetbalcarrière: “Wat hierna zal komen, is me compleet onbekend”

Anthony Van Loo beëindigt zijn voetballoopbaan. Dat deelde de 30-jarige verdediger van KV Kortrijk maandag mee via sociale media. Van Loo onderging een hartoperatie, maar het herstel loopt niet zoals gehoopt.

Van Loo speelde voor de jeugd van Cercle en Club Brugge, maar tekende zijn eerste profcontract in 2006 bij Roeselare. In 2010 maakte hij de overstap naar KV Mechelen, waar Kortrijk hem in 2014 wegplukte. In totaal speelde hij 146 wedstrijden in eerste klasse.

Tien jaar terug werd er bij Van Loo een verzwakte hartspier vastgesteld. Dankzij aangepaste medicatie en een defibrillator kon hij toch blijven voetballen. Die defibrillator redde al twee keer zijn leven op het voetbalveld. De laatste keer gebeurde dat op 11 mei tijdens een wedstrijd in play-off II tegen Moeskroen, waarin hij al na enkele minuten neerzeeg. Van Loo onderging een nieuwe hartoperatie en wou nog één keer een comeback maken, maar is nu na overleg met zijn cardiologen tot de conclusie moeten komen dat een terugkeer op het hoogte niveau geen optie meer is. .

“Grote passie”

“Sinds mijn 4 jaar werd voetbal al mijn grote passie”, klinkt het in een emotioneel bericht op Instagram. “Zelfs als kind zette ik al meteen alles op alles om mijn droom waar te maken: een carrière als voetballer! Na heel hard werken, kwam die droom uit. Ze begon bij KSV Roeselare, vervolgens bij KV Mechelen en nu KV Kortrijk. Die carrière verliep met hoogtes, maar ook veel laagtes. Meerdere blessures kruisten mijn pad. Afgelopen week donderdag had ik een algemeen evaluatiegesprek met mijn cardiologen Brughada & La Meir. “

Naar aanleiding van dat gesprek heb ik de pijnlijke beslissing gemaakt om een punt te zetten achter mijn voetbalcarrière. De revalidatie na mijn laatste operatie verloopt niet zo vlot als ik had gehoopt, ook mijn fysiek is nog ver van hoe het zou moeten zijn om verder te gaan. Ik kies er dan ook voor om in alle schoonheid mijn carrière af te sluiten en mezelf niet te duwen tot een niveau waar ik niet meer zal geraken.

“Ik wil KV Kortrijk bedanken om mij tijdens deze revalidatieperiode enorm te steunen en te blijven geloven in mij. Daarnaast wil ik ook mijn vorige clubs bedanken, KSV Roeselare en KV Mechelen voor de mooie jaren en mijn spelersmakelaar Marc Van Laere voor de goeie samenwerking. Ook wil ikzelf en mijn gezin onze dankbaarheid uiten aan dokter Pedro Brughada en La Meir voor mij te omringen met de allerbeste zorgen.”

Wat hierna zal komen is me compleet onbekend, mijn passie blijft voetbal. Bedankt alvast voor jullie steun de afgelopen maanden. Ik zal het missen!”

“Genieten”

In september liet Van Loo nog dit optekenen in een dubbelinterview met zijn vriendin Evelien in een artikel in Het Nieuwsblad:

“Op deze manier wil ik geen afscheid nemen van het voetbal. Weet je, ik heb hierdoor wel leren genieten van de kleine dingen. Van mijn gezin. We leven nu van dag tot dag. Vroeger plande ik alles. Dat gaat nu niet meer.”

Zijn vriendin vulde aan: “We zitten nog zo’n beetje in een grijze zone. Hij kan nu wel zeggen dat hij doorgaat, maar als ze op de controle zeggen dat het niet langer kan, dan stopt het. Alleen gaat het leven dan wel nog verder. Maar op een andere manier.”

“Eens een Kerel...”

Bij KV Kortrijk respecteerde men de keuze van de verdediger. “Anthony Van Loo zat deze voormiddag samen met de clubleiding van KV Kortrijk om het nieuws mee te delen”, klinkt het op de clubwebsite. “Nadat hij eind vorig seizoen op 11 mei 2018 in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen neerviel en een schok kreeg van zijn defibrilator, onderging Anthony een hartoperatie. Sinds die succesvolle operatie was Anthony aan het revalideren.”

“Vorige week moest Anthony op een tussentijdse consultatie gaan, na dit gesprek maakte Anthony samen met zijn familie de keuze om zijn actieve voetbalcarrière te beëindigen. De ganse KVK-familie steunt onze Kerel en zijn familie. We wensen als club ook te benadrukken dat we Anthony en zijn familie deze beslissing in alle sereniteit willen laten verwerken. Bedankt Anthony voor de vele mooie voetbaljaren! Eens een Kerel, altijd een Kerel!”