Van gore verwensingen tot een klap in het gezicht. Het aantal gevallen van agressie tegen treinpersoneel van de NMBS is in 2017 gestegen, nadat het vijf jaar op rij daalde. Daarom lanceert de NMBS een nieuwe campagne: #StopAgressiesNMBS. Yolande, Hamdi, Patricia en Pierre zijn het gezicht van de campagne. Dit is hun verhaal. “Ik vroeg alleen om in tweede klasse plaats te nemen”