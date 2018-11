Duizenden mensen in de bres voor geruïneerde boer die oorlogsbunkers van veld haalde: "Hij heeft een gouden hart"

Duizenden mensen in de bres voor geruïneerde boer die bunkers van veld haalde in Beveren. Video: TV Oost

Beveren-Waas - Al meer dan 2.000 mensen hebben een online petitie getekend om een boer uit Beveren te steunen die jaren geleden enkele bunkers uit de Eerste Wereldoorlog van zijn veld haalde. De man heeft nu honderdduizenden euro's aan dwangsommen boven het hoofd hangen. Het gemeentebestuur van Beveren en de Boerenbond bekijken of en hoe de landbouwer geholpen kan worden.

De bunkers in zijn oorspronkelijke staat herstellen, een werkje van meer dan 4 miljoen euro: die opdracht kreeg boer Luc Van Puymbroek uit Beveren. Zo lang dat niet is gebeurd, komt er een dwangsom van 250 euro per dag bovenop. De man raakt zo alles kwijt.

Hoe het zover is kunnen komen? In 2009 besloot de 55-jarige boer dat hij genoeg had van enkele bunkers op zijn terrein, de restanten uit de Eerste Wereldoorlog stonden in de weg. Hij liet ze daarom ingraven op zijn weide, een makkelijke klus waarvoor hij de mondelinge toestemming zou hebben gekregen van burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Van Puymbroek vroeg dus geen vergunning aan. Nu komt hem dat duur te staan: de bunkers werden later geklasseerd als bouwkundig erfgoed.

Online petitie

Katrien Rotthier uit Beveren vindt het niet kunnen en startte daarom een online petitite. "Het is spijtig dat hij door zoiets alles moet kwijt spelen, we vinden de straf er echt over", klinkt het. "Wij kennen hem heel goed. Het is een mens met een gouden hart, die openstaat voor verenigingen en jeugdbewegingen en helpt bij de organisatie van fuiven en andere events. We vinden niet dat we hem nu in de koude mogen laten staan." De boer krijgt veel steun, al meer dan tweeduizend mensen ondertekenden die petitie. "Ik vind het zeer goed dat het zo in de media blijft en dat het iets losweekt bij de mensen. Er zijn al veel warme reacties gekomen en hopelijk komen er nog meer. De Boerenbond bekijkt de situatie nu."

Volgens Van Puymbroeck gaf de burgemeester zijn toestemming in 2009, die laatste ontkent dat echter. Wel leeft Van de Vijver naar eigen zeggen erg mee met de boer. Hij bekijkt met het bestuur of de dwangsom teniet kan gedaan worden.