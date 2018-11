Brussel -

Bondscoach Johan Walem zal donderdag in de oefeninterland van de Belgische beloften in Roemenië geen beroep kunnen doen op Landry Dimata. De aanvaller van RSC Anderlecht is geblesseerd en heeft de selectie verlaten. Als vervanger heeft Walem Genoa-middenvelder Stephane Omeonga opgetrommeld.