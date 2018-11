Trein rijdt met open deuren tussen Denderleeuw en Haaltert: “Conducteur had niks door”

Een passagierstrein heeft maandagnamiddag het hele traject tussen Denderleeuw en Haaltert afgelegd met openstaande deuren. Passagiers aan boord van de trein konden het incident filmen: “De conducteur had helemaal niks door en er kwam ook geen communicatie.” NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt het incident: “De noodbediening werd geactiveerd, maar het ging om een kort traject en de deuren werden in Haaltert opnieuw afgesloten.”

Het incident gebeurde omstreeks 17.15 uur op de drukke pendeltrein van Schaarbeek naar Zottegem, vertelt een man die op de bewuste trein zat en de open deuren filmde, aan de redactie van Het Nieuwsblad Online. “De deuren van het eerste rijtuig bleven dicht toen de trein halt hield in Denderleeuw. Veel reizigers konden niet afstappen in het station, maar de conducteur gaf toch het startsein om te vertrekken. Er kwam ook helemaal geen communicatie.” Toen de deuren plots wel opengingen terwijl de trein aan normale snelheid op weg was naar Haaltert, werden de pendelaars erg bezorgd.

De treinbegeleider verklaarde volgens de passagiers dat hij zich van geen kwaad bewust was, maar reageerde volgens reizigster Tamara J. “uitermate onvriendelijk en arrogant”.“Het is schandalig en onverantwoord dat dit kan”, zegt Tamara, die ook een video van het incident maakte. “De trein vertrekt plots weer, de deur gaat open, de trein gaat sneller rijden, er trekt iemand aan noodrem, maar de trein rijdt verder.” Afstappen lukte uiteindelijk wel in Haaltert, waar pendelaars die in Denderleeuw moesten afstappen 45 minuten moesten wachten op een trein om toch op hun bestemming te geraken.

Dimitri Temmerman, de woordvoerder van de NMBS bevestigde aan Het Nieuwsblad dat de trein enkele minuten met open deuren reed tussen beide stations. De trein moest slechts een kort traject afleggen, waardoor de rit naar Haaltert niet werd onderbroken. De deuren werden in Haaltert weer afgesloten en de trein zal volgens Temmerman op technische defecten worden gecontroleerd.