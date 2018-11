Ruud Vormer werd niet “gestraft” door bondscoach Ronald Koeman: niet-selectie had andere reden

Het Nederlandse voetbalelftal staat voor twee zware opdrachten in de Nations League. Oranje speelt vrijdag thuis tegen Frankrijk en daarna maandag uit bij Duitsland. Dat doet het zonder Ruud Vormer, maar daarvoor had Ronald Koeman een uitleg.

Koeman selecteerde zeven middenvelders voor de confrontaties met beide toplanden: Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Donny van de Beek, Marten de Roon, Tonny Vilhena en Pablo Rosario. Geen Ruud Vormer dus.

De kapitein van Club Brugge zit op 30-jarige leeftijd aan slechts vier interlands, allemaal in 2018. Tegen Slovakije, Italië, Peru en Frankrijk. Voor de laatste twee wedstrijden tegen Duitsland en de Rode Duivels gaf Vormer forfait omdat hij toe was aan rust. Iets waar Koeman niet mee was opgezet. Toch werd Vormer daarvoor niet “gestraft” door de bondscoach.

“Ik heb Ruud niet geselecteerd, omdat we toch wat anders zijn gaan spelen in vergelijking met de wedstrijden die hij bij ons gespeeld heeft, tegen Slowakije en Italië. Toen hadden we een extra middenvelder op het veld staan, nu speelt daar een aanvaller. Dat is de primaire reden dat hij er nu niet bij is”, klonk het op de persconferentie van Oranje.

“Lieve jongen”

Ook die andere Nederlander van Club Brugge, Arnaut Danjuma Groenveld, is er niet bij. De flankaanvaller is geblesseerd en werd vervangen door de 20-jarige Javairô Dilrosun van Hertha Berlijn.

“De berichten die wij over Javairô kregen vanuit Jong Oranje waren zeer positief”, aldus Koeman. “Arnaut Danjuma Groeneveld is geblesseerd, dus we moesten iemand anders selecteren voor die positie. We hebben Dilrosun de laatste weken gevolgd. Hij is niet altijd gestart, maar afgelopen zaterdag heb ik hem zien spelen en liet hij zien een groot talent te zijn. Ik ga deze lieve jongen nu voor het eerst leren kennen. Ik ben benieuwd. De kans is aanwezig dat hij minuten krijgt.”