Voka-topman roept bedrijven op om niet samen te werken met Zelzate

Zelzate - Opmerkelijke uitspraak van Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Hij roept alle leden op om niet samen te werken met de nieuwe coalitie die op stapel staat in Zelzate. Het voorstel om grote bedrijven meer te laten betalen, is volgens Moerman “een populistische maatregel uit de jaren stilletjes.”

PVDA’er Tom De Meester vraagt zich af of de Voka-baas het twaalf pagina’s tellende bestuursakkoord wel gelezen heeft. “Belastingsverlaging voor 600 zelfstandigen en familiebedrijven. En een ‘buy local’-beleid op maat van lokale ondernemers. Aan welke kant staat Voka eigenlijk?”

De Voka-baas vraagt zich vandaag af of het wel opportuun is om samen te werken met een extreemlinks bestuur van PVDA en SP.A. Hij baseert zich voor die straffe uitspraak vooral op het voorstel om een vijftal grote bedrijven in Zelzate “als een melkoe te gebruiken voor de rest van de samenleving” en dat stuit hem zwaar tegen de borst.

Ik zal in elk geval voorstellen aan bestuur @VOKA_OVL om elke samenwerking met nieuw gemeentebestuur #Zelzate uit te sluiten en zo van onze kant het cordon rond extremistische partijen zoals @pvdabelgie te respecteren @johncrombez @JorisVDBroucke @MeulemanBrent @geertasman — Geert Moerman (@Geert_D8) 11 november 2018

Zelzate ligt in het bloeiende havengebied North Sea Port. Grote bedrijven zorgen voor werk voor vele KMO’s en voor het inkomen van vele inwoners. Maar ook zelfstandigen varen er wel bij. Die bedrijven nu nog eens extra financieel laten opdraaien voor de gemeente, is volgens Voka meer dan een stap te ver.

Moerman wil er wel over praten met PVDA en SP.A in Zelzate. “Op één voorwaarde. Het voorstel om grote bedrijven ‘uit te melken’, moet uit het bestuursakkoord geschrapt worden. Voor ons is dat een breekpunt.”

“Zware schouders meer gewicht laten dragen”, zo onlogisch is dat toch niet, zegt de nieuwe meerderheid.

“De vraag is hoeveel meer gewicht dan, want dat lezen we nergens”, zegt Voka. Maar die oefening is nog niet gemaakt, dat zal pas gebeuren bij het opstellen van de begroting, klinkt het in SP.A-kringen.

Luc Felix, directeur bij Rain Carbon dat met 185 werknemers één van de grootste werkgevers is in Zelzate, zegt dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Hij denkt dat het allemaal nog wel zal meevallen. “Voor een kleine zelfstandigen maakt een paar duizend euro’s meer belastingen betalen het verschil. Voor grote bedrijven is dat geen ramp.”