Wereldtoppers strijden om Europese topschutterstitel, maar wie is die verrassende nummer één?

Het clubvoetbal ligt even stil door een superstorm aan interlands. Hoog tijd dus om even de topschutterslijst erbij te nemen om te kijken wie op weg is naar de Europese Gouden Schoen.

Er zijn momenteel drie voetballers die die tien of meer doelpunten gescoord hebben in een van de vijf grootste Europese competities (Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland). Twee daarvan spelen bij Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé en Neymar. Die eerste deed al elf keer de netten trillen, de tweede al tien keer. Lionel Messi en Luis Suarez zitten aan negen doelpunten voor FC Barcelona. Ook de verrassende Krzysztof Piatek (Genoa) en Luka Jovic (Frankfurt) zitten aan negen goals. Onder andere Cristiano Ronaldo scoorde al achter keer, Eden/Thorgan Hazard en Dries Mertens zeven keer.

Maar bijzonder verrassend op een gedeelde eerste plaats met elf doelpunten is Emiliano Sala. De Argentijnse spits van Nantes beleeft de beste seizoensstart ooit uit zijn carrière. Hij scoorde slechts in vier officiële wedstrijden niet voor zijn club. Zo trof hij drie keer raak tegen Toulouse, twee keer tegen Guingamp en ook tegen AS Monaco. Goed voor elf goals in twaalf competitiewedstrijden voor de man die Nantes in 2015 voor 1 miljoen euro overkocht van Bordeaux.

De 28-jarige Sala speelde nog nooit voor de Argentijnse nationale ploeg en begon het seizoen op de bank. Ex-Gentspeler Kalifa Coulibaly was toen optie nummer één in de spits. Miguel Cardoso werd echter vervangen door de ervaren Vahid Halilhodzic, in 1983 zelf topscorer én kampioen met Nantes. Onder hem ontbolsterde Sala, die op weg is om de eerste Nantes-spits sinds 2000 te worden die meer dan twaalf keer scoort in de Ligue 1.