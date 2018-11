Vervanger van Club Brugge-speler debuteert bij Oranje, maar coach snapt er niets van: “Er moet een grens zijn”

De naam “Javairo Dilrosun” doet waarschijnlijk bij weinigen een belletje rinkelen. Dat is perfect normaal want de 20-jarige Nederlander maakte pas dit seizoen (even) furore bij Hertha Berlijn. Het leverde hem zelfs een eerste selectie bij Oranje op.

Dilrosun werd opgeleid bij Ajax, maar trok al op 16-jarige leeftijd naar Manchester City. De linksbuiten verbleef daar vier jaar, maar afgelopen zomer koos hij voor een Duits avontuur bij Hertha Berlijn. Daar begon hij bij de reserven, maar al snel kreeg Dilrosun zijn kans bij het eerste elftal. In september was hij top met twee doelpunten en drie assists in vijf optredens in de Bundesliga.

Aanvankelijk werd Dilrosun niet opgeroepen voor het A-elftal van Oranje. Hij zou namelijk spelen voor de beloften. Maar door de blessure van Club Brugge-speler Arnaut Danjuma Groeneveld gaf bondscoach Ronald Koeman hem een kans.

“De berichten die wij over Javairo kregen vanuit Jong Oranje waren zeer positief”, aldus Koeman. “Arnaut Danjuma Groeneveld is geblesseerd, dus we moesten iemand anders selecteren voor die positie. We hebben Dilrosun de laatste weken gevolgd. Hij is niet altijd gestart, maar afgelopen zaterdag heb ik hem zien spelen en liet hij zien een groot talent te zijn. Ik ga deze lieve jongen nu voor het eerst leren kennen. Ik ben benieuwd. De kans is aanwezig dat hij minuten krijgt.”

“Ik ben blij, maar...”

Normaal gezien verwacht je dat de trainer van Hertha Berlijn opgetogen zou zijn over de mijlpaal van zijn speler. Maar Pál Dárdai begreep naar eigen zeggen niet veel van de Oranje-selectie van Dilrosun.

“Ik ben blij dat Jeff de nationale ploeg heeft gehaald”, reageerde de Hongaar. “Maar ik vind dat er te vroeg gejubeld wordt. Er moet een grens getrokken worden. Wanneer hij tot aan Kerst zo had gespeeld als in de eerste twee of drie wedstrijden, dan was het oké. Maar hij moet nog veel dingen veranderen en zich verder ontwikkelen. Jeff heeft een enorm potentieel en moet ijverig blijven Als hij dat doet, kan het wat worden. Maar wat hij in Düsseldorf (4-1-nederlaag) en Darmstadt (moeilijke bekerzege) heeft laten zien, was te mager. Hij heeft meer potentie dan wat hij daar liet zien.”