Peter Van de Veire, Niels Destadsbader en Miguel Wiels organiseren The Voice in het echt

The Voice van Vlaanderen, maar dan in ’t echt. Zonder tv-camera’s, zonder wedstrijd. Dat wordt de auditie die Les Flamands, het pas opgestarte ‘creatief huis’ waarachter onder anderen Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels ­Destadsbader schuilgaan, op 8 december organiseert. “Iedereen tussen 16 en 26 die iets met muziek doet, is welkom. Dat kan een gitarist of drummer zijn, een boyband, maar net zo goed een rapper met talent”, zegt Peter Van de Veire. “We hopen vers, onontdekt talent te ontdekken.”

Wat niet wil zeggen dat wie ooit zijn kans waagde in pakweg The Voice, niet welkom is. “Mensen die het ooit ergens anders probeerden, beschouwen wij niet als gebuisden. ­Integendeel, wie het blijft proberen heeft meestal een extra drive om te ­slagen.”

Voor Les Flamands, dat de Sportpaleisconcerten van Niels Destadsbader productioneel op poten zette, is het de eerste open auditie. “Zo’n brede is vrij uitzonderlijk. Doorgaans zijn audities specifieker. Wanneer bijvoorbeeld Hooverphonic een zangeres zoekt, organiseren ze een auditie. Op zoek naar één persoon.”

Opdracht

Talent dat wil deelnemen moet zich inschrijven via de site van Les Flamands. “Wie wordt uitgenodigd, krijgt van ons een opdracht die in de lijn ligt van zijn of haar specialiteit. ­Tijdens de auditie zelf krijgt de kandidaat de kans om ergens tussen vijf minuten en een half uur zijn kunnen te tonen. Wij filmen het optreden en beslissen daarna met wie we verder gaan.”

Dat ‘verder’ betekent coaching, maar ook de omkadering van een producent en zelfs het schrijven van muziek. “Het is niet zo dat wij twintig songs liggen hebben waarvoor we stemmen zoeken. Het kan net zo goed zijn dat Miguel een tekst voor iemand schrijft als dat die persoon zelf met zijn liedtekst aan de slag gaat.”

Hoeveel volk ze op ­8 december verwachten? “Geen flauw idee. Wij trekken er alvast een hele dag voor uit. En hoeveel mensen we uiteindelijk overhouden, ligt ­geenszins vast.”