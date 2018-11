COMMENTAAR. “De hervorming van het secundair zal niet uitgesteld worden. Het zou de ultieme blamage voor de Vlaamse regering zijn”

Opnieuw is er onvrede in het onderwijs. En alweer gaat het over de hervorming van het secundair: de lijdensweg van deze Vlaamse regering, die voor de felste debatten en plein publique zorgde. Het leed is nog steeds niet geleden. Dit keer zijn het de directeurs die vragen om de hervorming uit te stellen. Omdat ze geen flauw idee hebben hoe ze die in ’s hemelsnaam van theorie in praktijk moeten omzetten.