Hoe ex-parlementslid Van Eyken en zijn vrouw erin slaagden bewijsmateriaal te vernietigen toen advocaat even niet keek

Ze moeten terechtstaan voor moord, maar ex-parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw Sylvia Boigelot worden er nu ook van verdacht een dvd met bewijsmateriaal in dat moorddossier vernietigd te hebben. Ín het gerechtsgebouw, met een soldeerpen. Sabotage, omdat de dvd beelden bevatte die hen in het nauw konden drijven, meent het gerecht.

Steen en been hebben de advocaten van Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot geklaagd omdat zij, in de aanloop naar het proces van de moord op Marc Dellea in 2014, bewijsmateriaal op dvd niet konden raadplegen ...