Anderlecht buigt zich over plan om Michael Verschueren nauw te betrekken bij beleid, wat met Luc Devroe?

Na de moeizame heenronde en de Europese afgang, begon Marc Coucke nogmaals aan een analyse van Anderlecht. Het plan ligt op tafel om Michael Verschueren (mee) de sportieve lijn van RSCA te laten bepalen, want als zoon van legendarisch clubmanager Michel Verschueren kent hij de club door en door. Of dat dan samen met Luc Devroe – wiens transferbeleid geen onverdeeld succes was – moet gebeuren, is niet duidelijk.

Krijgen we 15 jaar na Mister Michel een Mister Michael bij Anderlecht? Een Verschueren die transferonderhandelingen voert bij paars-wit? Het kan. De fans dragen Michael Verschueren (48) als zoon van Michel (87) op handen. Daarnaast vertegenwoordigt de zakenman Anderlecht al jaren bij de ECA, de federatie van Europese clubs en heeft hij daardoor directe lijnen met topmannen van grote clubs als Juventus, Ajax, Barcelona… Het verwondert dus niet dat Marc Coucke in hem een ideale piste ziet om het sportieve beleid (mee) te bepalen.

Dat was eigenlijk al zo toen Coucke Anderlecht een jaar geleden kocht, mede op voorspraak van Verschueren junior. Toen was er zelfs sprake van een managersduo Verschueren-Devroe, maar uiteindelijk kreeg Devroe de sportieve leiding volledig zelf in handen. Alleen kwam er al véél kritiek op diens transferbeleid. Adzic, Abazaj, Milic, Musona, Makarenko… Allemaal werden ze al omschreven als “te weinig voor Anderlecht”.

Daarnaast vinden het velen onbegrijpelijk dat er maar liefst 8 miljoen ­betaald werd voor een verdediger als Sanneh terwijl er geen spelmaker of spits meer werd gehaald.

Of Devroe daar altijd de hoofdschuldige voor is, dat is een andere vraag. Zo duwde Coucke zelf door bij de transfer van Sanneh, maar de sportief manager betaalt wel het gelag bij de fans. Coucke spaarde Devroe ook niet door publiekelijk te verklaren dat ze “deze kern verkeerd hebben ingeschat”.

Welke rol voor Devroe?

Maar hoe moet het nu verder? Michael Verschueren treedt steeds meer op het voorplan. Zo ging hij vroeger zelden kijken naar jeugdmatchen en ging hij bijna nooit mee op verre verplaatsingen naar pakweg Eupen. Nu doet hij dat wel.

Zijn sportieve ambities zijn er en hij is ook erg close met Coucke. Bovendien heeft Verschueren ervaring als bedrijfsleider. Devroe krijgt wel eens het verwijt dat hij alleen zichzelf vertrouwt en minder geschikt is om een sportieve cel aan te sturen. Verschueren zou zo’n leidinggevende functie beter liggen.

Dit alles wil niet zeggen dat Devroe zomaar wordt opzijgezet. Zijn band met Coucke kan wel tegen een stootje, terwijl zijn voetbalkennis en telefoonboekje waardevol blijven. Maar als Verschueren de nieuwe sportieve baas wordt, moet Devroe wel een andere rol aanvaarden.