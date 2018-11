COMMENTAAR. We hopen uit de grond van ons sporthart dat wraking niet tot straffeloosheid leidt in ‘Operatie Propere Handen’

Het is pijnlijk en mogelijk een harde klap voor het onderzoek naar de financiële malversaties en matchfixing in het voetbal. Het is in de perceptie nooit een sterke zet om je slag thuis te halen met procedurefouten, want dat heeft niets met schuld of onschuld te maken. Maar als de gespecialiseerde rechter oordeelt dat er in het voetbalschandaal “een schijn van partijdigheid” van onderzoeksrechter Joris Raskin in het spel is, kan je moeilijk anders dan dit respecteren. We leven in een rechtsstaat.