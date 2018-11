“Ouders, laat je snotterend kind gewoon uitzieken”

Kinderen die hoesten of snotteren geef je beter geen medicatie. “Omdat het amper helpt en zelfs nadelen kan hebben”, zo besluiten onderzoekers in het British Medical Journal. Belgische dokters bevestigen: “Het beste medicijn is geduld en véél papieren zakdoekjes.”

Koud weer, regen, wind. Het perfecte recept voor verkoudheden, snotvallingen en een vervelende hoest. En wanneer zoon- of dochterlief een snotneus heeft, dan zitten ­mama en papa met de gebakken peren. Snel wat medicatie geven, dan maar? Zodat het snel over is? Niet doen, zegt een team van internationale ­artsen in het toonaangevende tijdschrift British Medical Journal. Zij roepen op om niet zomaar medicatie voor te schrijven aan kinderen onder zes jaar. Simpelweg omdat het niet helpt. Of het nut valt alleszins niet te bewijzen. “Het beste medicijn is géén medicijn”, zo luidt de ­samenvatting.

Docent huisartsgeneeskunde Patrik Vankrunkelsven is het helemaal eens met die stelling. “Sommige ouders zijn pas ­gerustgesteld wanneer je als huisarts iets voorschrijft. Maar er zijn nadelen. Hoest­siroop bijvoorbeeld onderdrukt de ademhaling. Een snotvalling gaat in principe na een paar dagen weer over. Het hoesten kan je verzachten door kinderen vanaf één jaar geregeld een lepel honing te geven.”

Ook François Vermeulen, kinderarts in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, past die strategie toe. “Met geduld, een grote doos zakdoeken, ­geregeld drinken en eventueel af en toe een lepel honing ­geraak je al heel ver. We trachten dat ook aan ouders duidelijk te maken. Maar die zijn soms erg ongerust, bijvoorbeeld omdat hun kindje door al dat gehoest en gesnotter erg slecht slaapt. Zij zijn dan op zoek naar medicatie die hun kind wat meer comfort geeft. Maar een ­wondermiddel is er niet, wat sommige producten ook beweren.”

Dit werkt wél bij jonge kinderen

• Een paar lepels honing per dag (voor kinderen vanaf één jaar)

Regelmatig drinken, om uitdroging tegen te gaan

De neus spoelen met een fysiologische zoutoplossing

Veel rusten (tenminste wanneer het kind daarom vraagt)

En voor volwassenen?

Geldt wat voor kinderen opgaat ook voor volwassenen? “In zekere zin wel, ja. Al is er voor volwassenen meer bewijs dat bepaalde neussprays wel iets helpen”, zegt Vermeulen. “Oppassen wel dat je die sprays niet te lang gebruikt, omdat het neusslijmvlies dan beschadigd kan geraken.”