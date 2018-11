Directies vragen Hilde Crevits uitstel: “Negeer plannen van onderwijskoepels”

De directeurs van het secundair onderwijs maken zich grote zorgen over de hervorming die vanaf 1 september moet ingaan. De directeursvereniging VLVO spreekt van “improvisatie” en vraagt een jaar uitstel. Maar ­Crevits wil niet wijken. N-VA legt de schuld bij de onderwijskoepels, die meer zouden hervormen dan de regering vraagt.

“Ik roep alle directeurs op om enkel rekening te houden met de hervormingen die de regering en het parlement hebben goedgekeurd. Ze hoeven zich niet blind te staren op dikke pakken hervormingsplannen waarmee het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs hen lastigvallen. Dat hebben wij niet gevraagd.”

Dat zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls (foto) in een reactie op de noodkreet van de Vereniging ­Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO), die 1.200 schooldirecteurs vertegenwoordigt. De vereniging maakt zich grote zorgen over de hervorming van het secundair onderwijs die vanaf volgend schooljaar geleidelijk wordt ingevoerd en vraagt om uitstel. “We hebben niet genoeg tijd om ons daar grondig op voor te bereiden”, zegt Jan Denys, bestuurslid van VLVO en directeur van het Maritiem Instituut in Oostende. “Voor zo’n hervorming zouden er nu stevige fundamenten moeten komen. Maar in de plaats daarvan is het pure improvisatie.” ­Volgens Denys beginnen de meeste ­directeurs normaal gezien na de kerstvakantie aan de voorbereiding van het volgende schooljaar. “Maar nu kunnen ze nog niks doen, want ze hebben nog niks in handen. De nieuwe eindtermen zijn nog niet definitief, en we hebben ook nog geen nieuwe leerplannen.”

Die leerplannen moeten van de onderwijskoepels komen. Volgens ­Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, zijn ze in de maak. ­“Deze week verspreiden we de ­ontwerp-leerplannen, waarmee de scholen al aan de slag kunnen.” Het gemeenschapsonderwijs spreekt over “heel binnenkort”.

Uitstel komt er niet

Koen Da­niëls Foto: BELGA

Volgens Koen Da­niëls, al langer een koele minnaar van de koepels, zit net bij hen het probleem. “Die willen te veel hervormen”, zegt hij. “Als het katholiek onderwijs bijvoorbeeld het vak aardrijkskunde afschaft, dan is dat zijn keuze, niet die van de regering of het parlement.”

De koepels zelf maken zich sterk dat 1 september 2019 nog steeds haalbaar is. “De invoering gebeurt in fases”, zegt Boeve. “We vragen dat er in het begin een gedoogperiode komt, om de directeurs en leraren de ruimte te geven om alles geleidelijk in te voeren.”

Ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), houdt vast aan de vooropgestelde datum. “Die hebben we vastgelegd met de Vlaamse regering en het onderwijsveld.” De grootste vakbond in het secundair onderwijs, COC, staat ook niet achter een uitstel. “Ook wij krijgen veel signalen dat het moeilijk loopt”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. “Maar we nemen onze verantwoordelijkheid om het op tijd klaar te krijgen.”