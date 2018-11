Michelle Obama brengt biografie uit. “Er waren dagen, weken, maanden waarin ik de politiek haatte”

“Ik ben een gewoon iemand die een buitengewone reis heeft gemaakt.” Zo besluit ­Michelle Obama (54) haar autobiografie ­‘Becoming’. Een lijvig en onthullend werk, want het presidentspaar kreeg van de uit­gever Penguin Random House naar verluidt 60 miljoen dollar voor twee memoires. De ­hare gaan over hoe ze juriste werd. Over hoe ze moeder werd via ivf, en haar huwelijk overeind hield door relatietherapie. Over de haat-liefdeverhouding met het ambt van haar man. En over hoe ze nu nog steeds in wording is, ook nu ze voor eeuwig tot het selecte kransje ‘first ladies’ behoort.