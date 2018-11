Met de kat op de yogamat: Kortrijks kattencafé introduceert het

Kortrijk -

Wie gisteravond in het Kortrijkse kattencafé Kuro Neko zijn yogamatje uitrolde, kreeg er een uur lang een gratis kat bij. Kattenyoga: in Amerika al dé hobby van hipsters, en nu ook uit te testen in ons land. “Een goede eerste stap om yoga te leren kennen”, klinkt het daar. “Moderne onzin”, reageren ervaren yogi’s.