Te koop: de keten die niet geloofde in internet en kans om Bol.com te kopen links liet liggen

De familie Blokker zet na 122 jaar haar eigen winkel­keten in de etalage. Sinds de dood van sterkhouder Jaap Blokker kwam de huishoudwinkel in moeilijk vaarwater terecht. De keten die zelf de traditionele kruidenierszaak de ­vernieling in duwde, wordt nu op zijn beurt gewurgd door webwinkels, een concept waar de familiale eigenaars niet in geloofden.

Wat als Blokker Bol.com had gekocht? Het is een vraag die ze in het Amsterdamse hoofdkwartier liever niet horen. In 2012 had Blokker de kans, maar het liet zich de intussen immens populaire webwinkel ...