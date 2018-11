Net nu we hem nodig hebben: wat is er aan de hand met Marouane Fellaini?

Wat is er loos met Marouane Fellaini? De speler van Manchester United haakte af met een blessure, maar speelde het voorbije weekend wel 90 minuten met zijn club in de topper tegen ­City. Toch roept bondscoach Robert Martinez hem vooralsnog niet op. “Het is niet onmogelijk dat er nog spelers worden opgeroepen als niet ­iedereen fit blijkt”, klonk het gisteren dan weer bij de bond. Maar we hebben Fellaini toch sowieso nodig?