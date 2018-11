De koning, de prins... en waar is de coach? Geert De Vlieger stelt zich vragen bij foto van Marc Coucke

Vincent Kompany was gisteren even op bezoek op Neerpede. Vince the Prince op bezoek bij King Coucke, dat verdient een Instagram-post, vond Marc Coucke natuurlijk. Maar de voorzitter van Anderlecht deelde blijkbaar niet graag al die glorie, even later verspreidde de club de volledige foto: Kompany poseerde met Coucke én coach Hein Vanhaezebrouck, door Coucke dus deskundig weggesneden.