Mousa Dembélé behandeld in gespecialiseerd centrum in Qatar

Terwijl de Rode Duivels gisteren in Tubeke verzamelden voor de interlands tegen IJsland en Zwitserland, trok Mousa Dembélé naar Qatar. Daar wordt hij in de Aspetar-kliniek behandeld voor zijn enkelblessure. Aspetar is een wereldbekend orthopedisch centrum dat gespecialiseerd is in sportblessures. Pieter D’Hooghe, de zoon van ex-bondsvoorzitter Michel, werkt in die kliniek.