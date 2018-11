De Ivoriaanse verdediger Souleymane Bamba van Cardiff City is aan een gele kaart ontsnapt in de Premier League-match tegen Brighton door staalhard te liegen. Hij scoorde in het slot de winnende treffer (2-1) en trok zijn truitje uit bij de viering. Dat had de ref blijkbaar niet live zien gebeuren.

“Hij vroeg me of ik mijn shirt uitgetrokken had. Ik zei van niet”, zei Bamba achteraf. Waarop hij zonder straf wegkwam. Op de foto’s en beelden werd Bamba achteraf ontmaskerd.