CLUBNIEUWS. Peeters beslist dinsdag, Anderlecht-spelers missen sociale cel, onderzoek naar ‘racisme’ tegen Mpoku

Het is volop interlandvoetbal maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuws te rapen valt uit de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Tien internationals zwermen uit

Terwijl de Jupiler Pro League-karavaan even halt houdt, zwermen weer heel wat spelers van AA Gent alle windrichtingen uit tijdens deze interlandbreak. Jess Thorup zal het zonder deze spelers moeten stellen op training: Kalinic, Chakvetadze, Bronn, Yaremchuk, Rosted, Plastun, Bahi, David, Mostafa en Raskin. Youngsters Raskin, Diedhiou en Lloci werden geselecteerd voor diverse Belgische jeugdelftallen. (ssg)

ANDERLECHT. Sociale cel krimpt in

Anderlecht bracht dit seizoen nog niet wat iedereen verwachtte. Integendeel zelfs. Zo heeft topaankoop Bubacar Sanneh (23) aanpassingsproblemen en lijkt de Ghanese topaankoop van 8 miljoen zich nog niet thuis te voelen in Brussel. En hij is niet de enige speler.

Om dat soort problemen aan te pakken, rekende Anderlecht vroeger op zijn sociale cel die 24 op 24 uur ter beschikking stond van de spelers om hen te begeleiden bij dagelijkse problemen. Van taallessen over papierwerk tot schoolproblemen van de kinderen.

Maar onder Marc Coucke is de sociale cel enorm ingekrompen. Het nieuwe RSCA-bestuur hanteert volgend motto: we betalen de makelaars al zo veel om een transfer te regelen dat ze zelf kunnen instaan voor de begeleiding van hun spelers. Daarom zijn veel sociale begeleiders bij RSCA noodgedwongen vertrokken.

Eigenlijk blijft nu alleen Jan Verlinden over en die houdt zich bijna uitsluitend bezig met de U18 en de U21. Bij logistieke problemen kunnen de A-kern-spelers terecht bij teammanagers Gunter Van Handenhoven en Tom Colpaert, maar die begeleiding is niet zo intensief.

Daarnaast zegde Anderlecht om financiële redenen ook de samenwerking op met het Italiaanse restaurant Bella Vita op 100 meter van het trainingscomplex. Daar konden veel spelers vroeger terecht voor een gezonde maaltijd, vaak zelfs in samenspraak met de sportdiëtiste, maar dat is nu ook voorbij.

De spelers moeten nu meer zelf hun hachje redden en dat is voor sommigen, zoals ­Sanneh, niet zo simpel. (jug)

CERCLE BRUGGE. Interlandverplichtingen voor Omar, Omolo en Vitinho

Xavier Mercier werd uitgeroepen tot man van de match tegen Waasland Beveren. Hij haalde het voor Arnaud Lusamba en Dylan De Belder. De spelers zijn ook vandaag nog vrij. Morgen en donderdag wordt er twee keer getraind, vrijdag is er één sessie en een vrij weekend. Er is geen oefenmatch voorzien tijdens de onderbreking. Abud Omar, Omolo en Vitinho werden opgeroepen voor interlandverplichtingen, Ueda niet. Ook de geblesseerde Palun blijft in Brugge voor revalidatie. (kv)

CLUB BRUGGE. Elf internationals voor Club

Club Brugge stuurt tijdens de komende interlandperiode elf internationals uit. Naast Hans Vanaken en Brandon Mechele (Rode Duivels) trekken ook Cools, Schrijvers (U21), Baiye en Openda (U19) naar de Belgische nationale elftallen.

Letica en Mitrovic treden aan met Kroatië tegen Engeland en Spanje in de Nations League. Horvath (Amerika) oefent tegen Engeland en Italië. Nakamba speelt met Zimbabwe kwalificaties voor de Afrika Cup en Iran zit in volle voorbereiding op de Asia Cup in januari en riep Rezaei op. (jve)

GENK. Twaalf spelers met interlandverplichtingen

Deze week vliegen twaalf spelers uit voor interlandverplichtingen: Malinovskyi (Oekraïne), Samatta (Tanzania), Vukovic (Australïe), Berge (Noorwegen), Uronen (Finland), Zhegrova (Kosovo) en Nastic (Bosnië en Herzegovina) zijn A-international en Heynen, Wouters (beiden België), Maehle, Ingvartsen (beiden Denemarken) en Piotrowski (Polen) spelen met de beloften. Lucumi (A-ploeg Colombia), die de looptraining heeft hervat, Jackers (beloften België) en Fiolic (beloften Kroatië) zijn geblesseerd. (mg)

KV KORTRIJK. Bond onderzoekt ‘racisme’ tegen Mpoku, die excuses aanvaardt van fan

KV Kortrijk moet een straf vrezen voor mogelijk racistisch gedrag vanuit de tribunes naar enkele Standard-spelers. De Congolees Paul-José Mpoku had na de wedstrijd geklaagd dat er apengebaren werden gemaakt naar hem en ploegmakker Christian Luyindama.

Scheidsrechter Wesley Alen had het incident niet opgemerkt, maar de match delegate (dewedstrijdcontroleur die namens de voetbalbond de supporters in het oog houdt) heeft het wel opgenomen in zijn verslag. Het bondsparket kan nu een straf vorderen bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. Kortrijk riskeert een geldboete, wedstrijden achter gesloten deuren, verplichte preventiecampagnes en niet-toekenning van de punten (maar Kortrijk verloor zo al de match met 0-2).

Kortrijk zegt dat er geen proces-verbaal is opgemaakt door de politie en dat de veiligheidsverantwoordelijke op de beelden geen racistisch gedrag heeft opgemerkt. Maar dat de club, indien de ­feiten zijn bewezen, zelf maatregelen zal nemen tegen de schuldige(n?). Alvast één schuldige bood via Instagram bij Mpoku zelfs zijn verontschuldigingen aan. “I’m very sorry, I’m not a racist... het waren de emoties na een match waarin Kortrijk veel beter was…” Mpoku maakte meteen publiek dat hij de excuses aanvaardt: “We maken allemaal fouten. Belangrijkste is eruit te leren. Geen probleem...”KVK werd eerder al veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro voor een vermeend racistisch incident met de Nigeriaanse Standard-speler Uche ­Agbo eind december 2017. (vdm, bfa, fbu)

KV OOSTENDE. In beroep tegen schorsing Nkaka

KVO gaat in beroep tegen de straf van Nkaka, die drie weken schorsing en 3.000 euro boete kreeg. De middenvelder pakte vrijdag rood op Antwerp na een tussenkomst van de videoref. Nkaka kwam te laat in een duel en plantte zijn voet op het been van Buta. Bij KVO gaat men niet akkoord met de schorsing na de foute beslissingen van ref Van Driessche en de VAR op de Bosuil. Zo werd Mbokani niet van het veld gestuurd na natrappen op Lombaerts en plantte Bolingi zijn zool ongestraft op de voet Nkaka. De zaak wordt vandaag behandeld. (jve)

LOKEREN. Vijf spelers afwezig door interlandverplichtingen

Ortwin De Wolf (U21 België), Djordje Jovanovic (U21 Servië), Ari Skulason (IJsland), Omri Ben-Harush (Israël) en Anton Saroka (Wit-Rusland) zijn deze week afwezig wegens interlandverplichtingen.

Ook voor de nationale jeugdreeksen werden een aantal spelers opgeroepen: Robin Mantel, Milan De Mey, Laurens Symons en Dylan Mbayo voor de Belgische U18.

Tot slot werkt Juan Pablo Torres een toernooi af met de U20 van de Verenigde Staten. (whb)

STANDARD. Ochoa weer in selectie Mexico

Guillermo Ochoa is weer opgenomen in de Mexicaanse selectie voor de dubbele confrontatie met Argentinië van komende week. De doelman was vorige keer nog gepasseerd. Verder zijn Marin, Djenepo, Luyindama, Laifis, Fai, Vanheusden (U21) en Bastien (U21) opgeroepen voor hun nationale ploeg.

Dat geldt ook voor Cimirot, die zich zondag blesseerde aan de kuit. De middenvelder trok naar Bosnië, waar hij door de medische staf van de nationale ploeg onderzocht zal worden. (bfa)

STVV. Bezus sukkelt nog met de voet

De Truiense A-kern trainde gisteren niet, al meldden een heleboel spelers zich voor verzorging op de club. Gaande van Bezus, die nog hinder ondervond aan de voet, tot Legear. Vandaag en woensdag wordt er telkens twee keer getraind. Dat gebeurt zonder vijf internationals. Tomiyasu en Endo vlogen naar Japan voor vriendschappelijke interlands tegen Venezuela (vrijdag) en Kyrgyzstan (dinsdag). De Sart en De Norre spelen met de Jonge Duivels donderdag een oefeninterland tegen Roemenië. Nazon zakt met Haïti af naar Nicaragua. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Peeters beslist vandaag

Zoals aangekondigd zaten Waasland-Beveren en Bob Peeters (44) gisteren rond de tafel. De huidige trainer van Westerlo beslist vandaag of hij de opvolger wordt van de pas ontslagen Yannick Ferrera. In de Beverse bestuurskamer hebben ze er goede hoop op.

Bij Waasland-Beveren ontbreken er komende week vier spelers wegens interlandverplichtingen: Nana Opoku Ampomah (Ghana), Aleksandar Boljevic (Montenegro), Djihad Bizimana (Rwanda) en Jur Schryvers (U21 België). De Oost-Vlaamse fusieclub speelt aanstaande donderdag een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen FC Utrecht. (whb)

ZULTE WAREGEM. Bongonda speler van de maan

De supporters hebben weer hun Speler van de Maand gekozen. Deze keer viel de eer te beurt aan Théo Bongonda. De kleine dribbelaar was in oktober goed voor een doelpunt en een assist. Dat is een puike prestatie aangezien Essevee tijdens die maand door een zeer moeilijke periode ging. Bongonda had als tegenstanders Hamdi Harbaoui, Sammy Bossut en Thomas Buffel. In september werd Sammy Bossut verkozen tot Speler van de Maand. (jcs)