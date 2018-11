Luik krijgt eerste Europese ‘luchthub’ van Alibaba

Na een bezoek van Alibaba-oprichter Jack Ma (links) kondigde premier Charles Michel (rechts) in de zomer aan dat de internetreus een groot distributiecentrum zou openen in Luik, maar daarna stak toch twijfel op. Foto: Photo News

België heeft met het Chinese Alibaba eindelijk een internetreus kunnen overhalen zijn magazijn hier neer te planten. En niet in Nederland of Duitsland, die onlangs Amazon en Zalando binnenhaalden, schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws.

De e-commercegigant Alibaba bevestigt dat Liège Airport zijn eerste luchthub wordt in Europa. “De eerste vliegtuigen voor Singles Day zijn vanuit Hangzhou naar Luik vertrokken”, zegt de Europese topman Terry von Bibra in De Tijd. Singles Day is het jaarlijkse koopjesfestijn van Alibaba.

Na een bezoek van Alibaba-oprichter Jack Ma kondigde premier Charles Michel in de zomer aan dat de internetreus een groot distributiecentrum zou openen in Luik. Maar toen Ma kort daarna ook in Den Haag neerstreek, werd het stil bij Michel én bij Alibaba. Het voedde de speculatie dat ons land weer in het zand zou bijten ten voordele van Nederland, dat aantrekkelijker is dankzij goedkopere flexarbeiders en onmachtige vakbonden.