Man die tien jaar geleden zoontje doodsloeg opnieuw opgepakt voor zwaar geweld tegen zijn baby

Aartselaar / Koekelberg - Tien jaar nadat hij in de gevangenis belandde voor het doodslaan van zijn zes maanden oude zoontje, zit Cédric V.R. (36) opnieuw in de cel. Ditmaal omdat hij zijn dochtertje van drie maanden op de grond gegooid heeft omdat ze te hard huilde. Het meisje vecht voor haar leven en de man is aangehouden, bevestigt het Brussels parket.

Zondag 24 augustus 2008, Aartselaar. De vriendin van Cédric V.R. moet even de deur uit en vraagt of hij het ziet zitten om alleen op hun zes maanden oude zoontje te passen. Dat gaat goed, tot de aan gamen verslaafde papa het beu wordt dat het zoontje niet stopt met huilen. Hij neemt de baby uit zijn wieg en geeft hem een vuistslag op het achterhoofd. Resultaat: een schedelbreuk, waar het jongetje in het ziekenhuis aan overlijdt tijdens een spoedoperatie.

De ouders houden lang vol dat het om een ongeluk gaat en ze de baby laten vallen hebben, maar de rechtbank achterhaalde de waarheid en veroordeelde de man tot 9 jaar cel. De mama gaat vrijuit en reageerde achteraf woedend. “Cédric was altijd meer bezig met gamen, ons zoontje interesseerde hem niet. Iemand die een weerloze baby doodt, moet levenslang krijgen.”

Opnieuw opgepakt

V.R. mocht in 2017 de gevangenis verlaten met een enkelband, leerde in de zomer van 2017 een nieuwe vriendin kennen en kreeg met haar een dochtertje. Zijn enkelband was hij kwijt sinds hij zijn straf had volgemaakt in februari 2018.

Het leek goed te gaan met de man, tot hij in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw werd opgepakt door de politie, zo zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket, die daarmee berichtgeving van Het Laatste Nieuws bevestigt.

Stoppen doorgeslagen

De man was alleen thuis met zijn dochter en de stiefdochter van zijn vriendin in de Brusselse gemeente Koekelberg - zijn nieuwe vriendin was een avondje weg met vriendinnen - toen zijn stoppen net als tien jaar geleden doorsloegen.

Hij richtte zijn woede rond 2 uur ’s nachts op de drie maanden oude baby, die wakker geworden was maar toch niet wilde eten en bleef huilen. Hij nam het meisje in zijn handen en gooide haar hard op de grond. Niet veel later kwam zijn vriendin thuis, die meteen met de baby naar het ziekenhuis reed.

De man zelf ging zich rond 4.30 uur ’s nachts aangeven bij de politie. “De man verklaarde spontaan dat hij zijn dochter opzettelijk op de grond heeft gegooid”, aldus Van Wymersch. De baby bleef bewusteloos liggen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze liep meerdere schedelbreuken op.

V.R. werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van poging moord en minstens poging doodslag. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer, die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

“Onze cliënt wordt verdacht van poging tot moord”, klinkt het bij zijn advocaten Wouter Smets en Kristof Lauwens in Het Laatste Nieuws. “Wij wachten het gerechtelijk onderzoek af.”