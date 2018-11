Israëli komt om door Palestijnse raket vanuit Gaza

De Israëlische hulpdiensten hebben het levenloze lichaam van een man vanonder het puin gehaald van een gebouw in het zuiden van Israël. Het gebouw was getroffen door een van de tientallen raketten die sinds maandagmiddag vanuit de Gazastrook afgevuurd zijn, zeggen de hulpdiensten.

Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer sinds de Palestijnse raketbeschietingen van start gingen. Een vrouw was eerder al in kritieke toestand uit het gebouw gehaald in badplaats Ajkelon. De man die omkwam, is nog niet geïdentificeerd, maar het zou gaan om een veertiger, zegt hulporganisatie United Hatzalah volgens de media.