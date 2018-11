Bijna 300 passagiers van Air France zitten sinds zondag vast in Rusland

Sinds zondag zitten bijna 300 passagiers en bemanningsleden van een vlucht van luchtvaartmaatschappij Air France vast in Irkoetsk, in Rusland. Hun vliegtuig dat op weg was van Parijs naar Shanghai, moest daar zondag een onvoorziene landing uitvoeren.

Het toestel van vlucht AF 116 vertrok zaterdagavond in Parijs en zou normaal zondag in Shanghai landen om 17.45 uur lokale tijd. Na een scherpe geur en lichte rookvorming moest het toestel echter landen in de Siberische stad, meldde de Franse maatschappij zondag al. Er vielen geen gewonden onder de inzittenden.

De passagiers kregen onderdak in een hotel. Maandag stapten ze dan aan boord van een andere vlucht om Irkoetsk te verlaten. Ook bij dat toestel vond een technisch incident plaats. Het vliegtuig mocht niet opstijgen, meldden de passagiers.

Dinsdagochtend waren de diensten van Air France in China niet bereikbaar om het nieuws te bevestigen. De luchthaven van Shanghai zei wel dat de vlucht die normaal dinsdag om 5.40 uur lokale tijd zou landen, geschrapt was. De passagiers zaten verschillende uren vast op het vliegtuig, in de nacht van maandag op dinsdag, vooraleer de Russische autoriteiten hen lieten uitstappen om opnieuw naar hun hotel te gaan.