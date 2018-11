Binnenschip gezonken na frontale aanvaring op Albertkanaal

Herentals - Op het Albertkanaal is het dinsdagochtend ter hoogte van de spoorbrug Herentals-Lier tot een frontale aanvaring gekomen tussen twee binnenschepen, waarvan er na afloop één gezonken is. Dat zegt De Vlaamse Waterweg. Door het ongeval is er momenteel geen scheepvaartverkeer mogelijk en dat zal allicht nog een hele tijd het geval blijven. Er moeten ook waterstalen worden genomen omdat het gezonken schip geladen was met kunstmest. Alle opvarenden zijn wel veilig aan land geraakt.

“Het gezonken schip was zowat 60 meter lang en ligt nu dwars in het kanaal, waardoor er geen scheepvaart mogelijk is”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. “Het schip waarmee het in aanvaring is gekomen, een duwbak, is niet gezonken maar ligt wel eveneens nog ter plaatse. Het is nog erg onduidelijk hoe lang het zal duren voor beide schepen verwijderd zijn, want het is nog niet bekend hoe groot de schade precies is en of eerst de lading uit het gezonken schip moet worden verwijderd.”

De precieze impact voor het scheepvaartverkeer is volgens De Vlaamse Waterweg eveneens onduidelijk. Er varen gemiddeld zowat 100 schepen per dag door de sluizen van het Albertkanaal. Afhankelijk van de grootte en waar ze zich bevonden, kunnen sommige schepen misschien omvaren langs de Kempische kanalen, maar de hinder is sowieso erg groot.

Ook de drinkwatermaatschappijen zijn op de hoogte gebracht van het incident, omdat de lading kunstmest mogelijk voor vervuiling zorgt. Er zullen stalen worden genomen om dat uit te wijzen.