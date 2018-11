Zlatan is “rookie” van het jaar in de VS maar krijgt voor beste speler concurrentie van spits met fabelachtige cijfers

Zlatan Ibrahimovic is maandag tot beste nieuwkomer van het seizoen verkozen in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Voor de prijs van “beste speler” krijgt hij echter concurrentie van een spits met fabelachtige cijfers.

De 37-jarige Zweed kreeg 32,25 procent van de stemmen voor “beste nieuwkomer” en bleef daarmee nipt Wayne Rooney (32,25%) voor. De Mexicaan Carlos Vela werd op ruime afstand (13,47%) van beide Europese voetbalgrootheden derde.

Ibrahimovic, ex-speler van Ajax, Juventus, Inter Milaan, Barcelona, AC Milaan en PSG, ruilde in maart Manchester United voor LA Galaxy. Hij slaagde er niet in Galaxy naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assist in 27 wedstrijden zelf wel uit. Hij scoorde naar goede gewoonte enkele pareltjes en is twee keer genomineerd voor het Doelpunt van het Jaar.

Spits met fabelachtige cijfers

Ibrahimovic en Rooney (D.C. United) maken ook kans om tot beste speler van het seizoen verkozen te worden. Ze hebben echter de concurrentie van Vela (LAFC), de Venezolaan Josef Martinez (Atlanta) en de Paraguayaan Miguel Almiron (Atlanta).

Vooral de cijfers van Martinez zijn fenomenaal te noemen met 33 goals en 5 assists in 36 wedstrijden. Daarvan scoorde hij 31 keer in de reguliere competitie, een absoluut record waar toppers als Thierry Henry, Didier Drogba, Robbie Keane en nu dus ook Zlatan Ibrahimovic hun tanden stuk op beten.

De 25-jarig spits heeft bovendien een eigen manier van strafschoppen trappen die al duchtig wordt gekopieerd:

Josef Martinez’s GIANT jump step is my new favorite penalty technique pic.twitter.com/IzeayFUtJC — Ryan Rosenblatt (@RyanRosenblatt) 11 november 2018

Dat Martinez nu helemaal doorbreekt in de VS en niet in Europa, komt door een mislukt avontuur in Italië. Als 18-jarige knaap maakte hij de grote oversteek om in Zwitserland bij Young Boys Bern zijn geluk te beproeven. Na onder meer een succesvolle uitleenbeurt aan FC Thun werd hij in 2014 door Torinao voor 4 miljoen euro naar de Serie A gehaald. Daar botste de jonge spits echter op Andrea Belotti, waardoor hij op een zijspoor belandde. Waarop hij in 2017 naar de Major League Soccer verhuisde. Met succes.