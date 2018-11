Tegenstander van Rode Duivels ziet nu al vierde speler uitvallen: spits Embolo aan de kant met voetbreuk

Zwitserland moet het zondag in de Nations League-wedstrijd tegen de Rode Duivels zonder aanvaller Breel Embolo stellen. De speler van Schalke 04 heeft een breuk opgelopen in zijn linkervoet, hij is mogelijk tot zes weken buiten strijd. Bondscoach Vladimir Petkovic riep Dimitri Oberlin (FC Bazel) op als vervanger. Dat heeft de Zwitserse federatie (ASF) maandag aangekondigd.

In oktober was Embolo er wegens een schouderblessure eveneens niet bij in Brussel, toen de Rode Duivels met 2-1 aan het langste eind trokken.

Het is al de vierde speler die Petkovic ziet uitvallen sinds hij vrijdag zijn selectie aankondigde. Aanvoerder en rechtsachter Stephan Lichtsteiner (dijbeen), reservedoelman Roman Bürki (dijbeen) en verdediger Manuel Akanji (heup) meldden zich afgelopen weekend af. Keeper Jonas Omlin (FC Bazel) en verdediger Léo Lacroix (Hamburg) werden alsnog opgetrommeld. Verder zijn verdedigers Ricardo Rodriguez en Nico Elvedi onzeker voor het duel met de Rode Duivels.

Woensdag staat er voor de Zwitsers in aanloop naar de clash met België nog een oefeninterland op het programma, in Lugano tegen Qatar.

België staat met 6 op 6 aan de leiding in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Zwitserland heeft evenveel punten maar een match meer gespeeld, de Rode Duivels kijken donderdag het al uitgeschakelde IJsland in de ogen. De groepswinnaar stoot door naar de finale van de nieuwe landencompetitie.