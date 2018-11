Vluchtelingenkinderen weten met hun vreugde geen blijf wanneer ze voor het eerst sneeuw zien

Afgelopen zaterdag heeft het lichtjes gesneeuwd in de Canadese stad Toronto. Voor de lokale bevolking niet zo opzienbarend, maar voor deze twee vluchtelingenkinderen uit Eritrea lag dat wel anders. Voor de jongen en het meisje was het immers de eerste keer dat ze sneeuw zagen, en dat zorgde voor erg vreugdevolle taferelen.

Amper 43 seconden duurt het fragment, maar het is wel voldoende om razendsnel viraal te gaan. Daar zit ongetwijfeld de speelse vreugde van de Afrikaanse kinderen voor iets tussen. In al hun enthousiasme springen ze in het rond en steken hun armen in de lucht om enkele vlokjes op te vangen.

Het was een mooie start van hun nieuwe leven in Toronto. De kinderen waren samen met hun familie nog maar sinds donderdag aangekomen in Canada. Ze waren afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Soedan waar ze vijf jaar hebben doorgebracht. Voordien leefden ze in Eritrea, tot ze door de oorlog het land moesten ontvluchten.

Momenteel krijgen ze onderdak bij Rebecca Davies. De dame is woordvoerster bij het Ripple Refugee Project, een groepering die geld inzamelt om vluchtelingen te helpen bij hun integratie. Ze plaatste haar filmpje maandag op Twitter, waar ze inmiddels al meer dan twee miljoen keer zijn bekeken. Ook de Canadese premier Justin Trudeau heeft de beelden gedeeld.