De toekomst van het bankkantoor: luisteren naar de bakker en de loodgieter

Sinds de financiële crisis ligt een bankkantoor minder goed in de markt als werkomgeving. Dat BNP Paribas Fortis vorige maand besliste om 64 kantoren te sluiten, helpt ook al niet. Cijfers uit de sector bevestigen het: sinds 2008 telt België 29 procent minder bankkantoren. Is een bankloopbaan in je eigen regio verleden tijd?

Europabank klinkt behoorlijk… Europees. Wie deze van oorsprong Gentse bank niet kent, onthield misschien wel ooit reclame voor voordelige spaartarieven. Wat zit er achter het geel-zwarte logo?

“Een regionale nichespeler”, zegt marketingmanager Amaury Rooselaer. “Europabank werd in 1965 opgericht door een Amerikaanse NAVO-generaal op het kruispunt van de E17 en de E40 - Gent dus - op wat hij een goede locatie vond voor een retailbank: een investering voor zijn familie. Het bestuur bleef lokaal. De bank ging in de loop van de volgende decennia over in verschillende handen om uiteindelijk samen met het Landbouwkrediet in zee te gaan, nu bekend als Crelan. Europabank is een nichebank: we zijn dikwijls de tweede bank van onze klanten, maar dat vinden we niet erg. We bieden klanten spaarformules, termijnrekeningen en kredieten voor particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemingen… maar we zijn geen bankverzekeraar of beleggingsadviseur.”

Er zijn nog meer lokale banken: waarin maakt Europabank het verschil? “Om op een rendabele manier duurzaam te overleven, richten we ons op drie types klanten: klassieke spaarders, de particuliere ontlener met onder andere consumentenkrediet en de kmo-ontleners met nadruk op de kleine K: de lokale bakker, loodgieter, elektricien, mensen met een transport- of bouwbedrijfje… die niet zo gauw bij een grootbank terecht kunnen. Wij luisteren dan naar hun verhaal, in plaats van algoritmes ons kredietbeleid te laten bepalen.”

Meer kantoren

“We hebben 47 kantoren over heel België, inclusief Brussel en Wallonië. Dat aantal groeit”, zegt HR-Directeur Thomas De Meyer. “Tot vorig jaar openden we elk jaar minstens één nieuw kantoor. Dit jaar en volgend jaar ligt dat even stil, maar vanaf 2020 pikken we de draad weer op, terwijl de grootbanken in sneltempo kantoren blijven sluiten. Maar omdat wij een kleinere bank zijn waar persoonlijk contact het verschil maakt, zijn fysieke kantoren net een pijler van ons businessmodel. Oost- en West-Vlaanderen zijn de regio’s waar we ontstaan zijn en daar zijn we voldoende aanwezig, maar elders in België kunnen we nog uitbreiden.”

“Sinds we in 2015 50 jaar Europabank vierden, gaan we ook volop voor renovaties van bestaande kantoren. Ons kantoor op de Gentse Groentenmarkt is een showcase. Naast Brussel-Centraal hebben we een vernieuwd kantoor in het voormalige Sabenagebouw op de Keizerinlaan. 26 van de 47 kantoren zitten al in dat nieuwe kleedje. Een manier om ons te profileren als werkgever die iets kan betekenen voor jong talent dat graag een loopbaan in een bank wil uitbouwen.”

