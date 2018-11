Galatasaray lonkt naar Standard-spits Renaud Emond

Galatasaray is naarstig op zoek naar een nieuwe spits. De Turkse topclub zit in nood sinds het vertrek van Bafétimbi Gomis naar Al-Hilal en de blessure van Erin Derdiyok, momenteel speelt Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) er zelfs alleen in de punt. Galatasaray onderzoekt nu een aantal pistes, waaronder Renaud Emond (26).

De Standard-aanvaller werd gescout in het Europa League-duel in en tegen Krasnodar (2-1). Het is nog maar de vraag of Emond indruk op de scouts kon maken. Na een aardige start van het seizoen waarin hij acht keer scoorde, staat hij alweer vijf wedstrijden droog. Het contract van Emond in Luik loopt nog tot medio 2020. De gesprekken over een verlenging verlopen moeizaam.

Hattrick Oulare bij beloften

Goed nieuws voor Standard: Obbi Oulare komt stilaan op toerental. De boomlange spits vierde eind oktober zijn comeback bij de beloften en scoorde gisteren zelfs een hattrick tegen de U21 van Lokeren (6-3). Ook Orlando Sa was met twee goals trefzeker.