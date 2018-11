Bob Peeters twijfelt tussen Westerlo en Waasland-Beveren: “Voor 18 uur hak ik de knoop door”

Het is nog even wachten op witte rook boven ’t Kuipje. Bob Peeters (44) heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst als trainer. Voor 18 uur vanavond wil hij de knoop wel doorhakken: een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren of een verlengd verblijf in Westerlo.

De ochtendtraining in Westerlo werd dinsdag nog gewoon geleid door Peeters. De Kempense coach had voor aanvang zijn spelers geïnformeerd over de gesprekken met Waasland-Beveren en trok daarna - vijf minuten na zijn spelers - naar het oefenveld. Peeters keek toe, gaf instructies, overlegde met zijn assistenten en gaf af en toe een speler zelfs een knuffel. Business as usual.

Op de middag zat Peeters ruim een uur samen met voorzitter Herman Wynants. “Ik heb op dit moment nog geen beslissing genomen”, verklaarde de voormalige Rode Duivel achteraf. “Ik wil eerst nog even naar huis en alles goed laten bezinken. Voor 18 uur vanavond hak ik definitief de knoop door.”

De precaire toekomst bij Waasland-Beveren - volgt er nog een sportieve straf na het matchfixingverhaal? - is duidelijk een mogelijk struikelblok voor Peeters. “Op die zaken heb ik geen invloed, maar dat is iets dat ik zeker zal meenemen in mijn beslissing. Als ik naar Waasland-Beveren ga, is het met één opdracht: de ploeg in 1A houden.”

In Westerlo heeft Peeters dan weer af te rekenen met sportieve beperkingen. “Ik voel me hier op dit moment heel goed, maar als trainer wil je sportief zo hoog mogelijk mikken. Op dit moment botsen we binnen deze club op onze limieten. De andere clubs in onze reeks hebben gewoon grotere budgetten.”

Om sportief mee te groeien met de concurrenten in 1B is Wynants al enkele jaren op zoek naar extra investeerders. Bij een verlengd verblijf in Westerlo wil Peeters ook op dat vlak meer duidelijkheid.