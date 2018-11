Meerdere piloten maken melding van ufo boven Ierland: “Zeer helder licht”

De Ierse luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek geopend naar meldingen van meerdere piloten over ufo’s. Dat schrijft BBC dinsdag. Een piloot had het over een ongeïdentificeerd vliegend object toen zij het luchtruim van Ierland binnenvloog.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdag, tijdens een vlucht van het Canadese Montreal naar Londen. De piloot vroeg de verkeersleiding van het vliegveld Shannon of er een militaire oefening was, maar dat was niet het geval.

Vervolgens meldde zij een “zeer helder licht” te zien en een voorwerp dat aan de linkerkant van het vliegtuig vloog en vervolgens snel naar het noorden verdween.

Meerdere meldingen

Ook andere piloten deden melding van snel bewegende vliegende objecten. Een van die piloten zei dat er meerdere objecten eenzelfde baan aflegden en zeer helder waren.

Nog een andere piloot had het over “twee felle lichten”, die vervolgens met hoge snelheid omhoog vlogen. Hij spreekt van iets met een “astronomische snelheid”.

Onderzoek

De Ierse luchtvaartautoriteiten nemen de melding alvast ernstig. “De IAA heeft een rapport ingediend, nadat vanuit een aantal vliegtuigen melding is gemaakt van ongewone luchtactiviteit”, klinkt het.

Een mogelijke verklaring is er nog niet.