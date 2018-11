Elektricien (29) bracht Vietnamese vrouw op brute wijze om het leven op dag van aankomst in ons land

Wervik - De 29-jarige elektricien John V. uit Zonnebeke heeft bekend dat hij de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28) al op de dag van haar aankomst in ons land met bruut geweld om het leven bracht. Dat meldt Focus WTV. Er zouden echter nog veel tegenstrijdigheden zijn in zijn verhaal.

Het complete verhaal rond de brute moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan in het West-Vlaamse Geluwe lijkt steeds meer vorm te krijgen. De verdachte, John. V., heeft ondertussen volledige bekentenissen afgelegd. Naar eigen zeggen handelde hij alleen en bracht V. de vrouw om op de dag van haar aankomst in ons land. Dat meldt Focus WTV dinsdag.

De West-Vlaming vermoordde Nguyen twee jaar geleden door haar te verstikken, blijkt uit eerdere verklaringen van V. Vervolgens stak hij haar lichaam in brand en liet het achter in een gracht in Geluwe.

De man leerde het slachtoffer in 2016 in Japan kennen en zou haar in november van dat jaar hebben uitgenodigd om naar België te komen.

Moord

Het verkoolde lichaam werd op 31 december 2016 gevonden. Jagers troffen ’s ochtends, rond 9.30 uur, het stoffelijke overschot aan van een onbekende vrouw in een gracht langs de Beselarestraat. Omdat het lichaam zo zwaar verminkt was, leek de identificatie van de vrouw een onmogelijke zaak. Eerder dit jaar konden de robotfototekenaars van de federale politie toch een schets maken van het slachtoffer.

De zaak kwam in een stroomversnelling door een recent telefoontje van de Vietnamese ambassade, waarin geopperd werd dat de vrouw op de foto de vermiste Nguyen zou zijn. Donderdag werd V. opgepakt op verdenking van de moord.

De Ieperse raadkamer besliste dinsdag dat V. aangehouden blijft.

Huwelijk afgelast

Op 20 november zou John V. trouwen met zijn vriendin, de moeder van zijn 2-jarig zoontje, met wie hij negen jaar samen is. Dat huwelijk gaat niet door, bevestigt het ­gemeentebestuur. De vrouw is enorm geschrokken, zeggen haar ouders. “Zij was al die ­jaren nergens van op de hoogte. Hij heeft haar hierover nooit iets verteld.”