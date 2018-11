‘Vampierdoder’ ook in beroep geïnterneerd voor onthoofden van partner

Gavere - Kris V.M. (43), de ‘vampierdoder’ uit Vurste, wordt ook in beroep geïnterneerd voor het wurgen en onthoofden van zijn partner Stefanie Reybroeck in 2014. Dat heeft het hof van beroep in Gent dinsdag beslist.

“Het hoofd mocht niet bij het lichaam blijven. Anders kon het er weer aangezet worden en was de vampier weer levend. Daar was ik echt van overtuigd. Net alsof ik overtuigd was dat ik iets goed had gedaan.” Dat verklaarde spoorarbeider Kris V.M. nadat hij zijn partner Stefanie Reybroeck in de nacht van 12 op 13 januari 2014 eerst wurgde en dan onthoofde.

Een psychose, noemden de beklaagde en zijn advocaten het voor de correctionele rechtbank in maart van dit jaar. Het openbaar ministerie en Filip Van Hende, advocaat van de nabestaanden, noemden het moord. “V.M. kon de open relatie die ze hadden niet aan. Stefanie had naast hem nog iemand anders en dat kon de extreem achterdochtige en jaloerse V.M. niet verkroppen. Daarom is de ruzie die nacht ontaard in een vechtpartij”, zegt Van Hende.

De correctionele rechtbank oordeelde dat V.M. ontoerekeningsvatbaar was en beval de internering voor de doodslag. Daartegen ging het parket in beroep, waardoor de zaak moest worden overgedaan. Het vonnis van het hof van beroep is hetzelfde: V.M. is ontoerekeningsvatbaar en moet worden geïnterneerd.