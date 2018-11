Cristiano Ronaldo steelt ook de show op Masters tennis, maar is duidelijk zelf ontgoocheld met resultaat

Cristiano Ronaldo heeft balgevoel en staat maar wat graag in de schijnwerpers. En toen hij tijdens een wedstrijd van Novak Djokovic op de ATP-Finals in Londen een bal zijn richting uit zag komen, zag hij zijn kans schoon om ook hier de show te stelen. Zijn vriendin Georgina Rodriguez moest meteen wijken en Ronaldo ving de bal ook, maar de Portugese superster was duidelijk ontgoocheld dat hij hem niet kon vasthouden. Hou het toch maar bij voetballen, Cristiano...