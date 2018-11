Ook in de lagere reeksen worden mooie goals gemaakt, en wij geven je de kans om die met Vlaanderen te delen. Een heerlijke volley of streep in de winkelhaak vastgelegd? Upload de video hier! Wij maken zondagavond een selectie en plaatsen die maandag op onze site!

De regels:

-de maximumgrootte van het bestand is 10mb

-enkel doelpunten komen in aanmerking

-vul alle velden waarheidsgetrouw in

-door het opladen van de beelden geeft u Mediahuis de toestemming de beelden te gebruiken op haar kanalen