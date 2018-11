Joe Cole zet punt achter (opvallende) carrière, die uiteindelijk Eden Hazard bij Chelsea bracht: "Dank u"

Voormalig Engels international Joe Cole (37) zet een punt achter zijn carrière als speler. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd. Zo komt er een einde aan een opvallende carrière, die er ook voor zorgde dat Eden Hazard bij Chelsea belandde.

Cole maakte in 1999 als zeventienjarige zijn profdebuut voor West Ham United, waar hij werd opgeleid. In 2003 trok hij naar Chelsea, waarmee hij drie keer de Premier League, twee keer de FA Cup en één keer de League Cup won en in 2007-08 de finale van de Champions League bereikte. De middenvelder was zeven seizoenen te bewonderen op Stamford Bridge. Verder speelde hij nog voor Liverpool, Lille, Aston Villa en Coventry. Sinds 2016 voetbalde Cole voor Tampa Bay Rowdies in de Amerikaanse United Soccer League. Tussen 2001 en 2010 maakte hij tien doelpunten in 56 interlands voor de Engelse nationale ploeg, waarmee hij aantrad op de WK’s van 2002, 2006 en 2010.

“Het is een droom die uitgekomen is. Al wat ik heb meegemaakt”, verklaart Cole in een persbericht. “Ik hoop dat de komende twee decennia even speciaal zullen zijn als mijn laatste twintig jaar als profvoetballer.”

Hazard: "Dank u!"

Bij Lille speelde Cole samen met een Eden Hazard. En bleek zo ook van doorslaggevend belang voor de carrière van de Rode Duivel: "Ik sprak met hem voordat ik tekende voor Chelsea. Elke dag, echt elke dag, vertelde hij me dat Chelsea de beste club voor mij was. Hij zei dat Chelsea een grote club was waar je elk seizoen trofeeën kunt winnen. Om die reden heb ik getekend, dus dank u, Joe Cole! '

.@hazardeden10: 'I spoke to him before I signed for Chelsea. Every day, seriously, he was telling me that Chelsea was the best club for me. He said Chelsea was a big club where you can win trophies every season. For that reason I signed, so thank you, Joe Cole!' pic.twitter.com/gKV0yN40Ma — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 november 2018

Cole wil in de voetbalwereld blijven en hoopt als coach aan de slag te kunnen gaan.