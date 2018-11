Europees congres over communitywerking strijkt neer bij AA Gent in Ghelamco Arena

De elfde editie van het congres van de European Football for Development Network (EFDN), over de communitywerking van voetbalclubs, strijkt op 13 en 14 november neer in Gent. Ivan De Witte, voorzitter van gastheer AA Gent, opende de tweedaagse Corporate Social Responsibility (CSR)-conferentie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dinsdagochtend in de Ghelamco Arena.

“Het is het belangrijkste evenement in zijn genre en ook nog eens de grootste editie tot nog toe”, licht Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League, toe bij Belga. “Een aantal jaar geleden is dat begonnen als uitwisselingsplatform voor ideeën en best practices tussen vijf of zes clubs. Intussen zitten we aan meer dan zestig clubs die eraan deelnemen.”

Op de aanwezigheidslijst staan behalve de vertegenwoordigers van zeventien Belgische profclubs en de overkoepelende Pro League ook gezanten van de Premier League, de Eredivisie, La Liga, en de Bundesliga. Enkele topclubs, zoals Barcelona, Ajax, AC Milan, Juventus of PSG, tekenen present op het congres. In totaal zullen 64 Europese profclubs aanwezig zijn, alsook acht voetbalfederaties of profliga’s.

“De bedoeling is om van elkaar te leren en om te netwerken. Zo ontmoetten we er als Pro League al Nederlandse collega’s met wie we nadien samen projecten hebben opgestart”, aldus Van Bever. “Er komen ook samenwerkingen uit voort. Zo zijn een aantal Europese clubs gestart met een project rond wandelvoetbal of supportersbeleving. Maar ook wordt er gedebatteerd over allerlei maatschappelijke thema’s.”

Maandagavond werd het officieuze startschot voor het congres al gegeven met een netwerkdiner. Dinsdagochtend verklaarde AA Gent-voorzitter de debatten voor geopend. Er zijn onder meer workshops en gastlezingen van de Barcelona Foundation of van de Oost-Europese CSR-managers. Woensdag gaan de lezingen voort, waarna de aanwezigen een bezoekje brengen aan de projecten van de KAA Gent Foundation in de omgeving van het stadion. Om af te ronden volgt een visite aan diezelfde Ghelamco Arena. Onder de Belgische sprekers zijn onder meer Stijn Van Bever (Pro League), Bert Ballegeer (Belgian Homeless Cup) en Wim Beelaert (KAA Gent Foundation).

Het is de eerste keer dat EFDN voor zijn jaarlijkse congres naar België afzakt. De keuze voor AA Gent als inrichtende club is daarbij niet toevallig. De Buffalo’s staan niet alleen aan de wieg van EFDN, maar worden ook Europees geroemd omwille van hun communitywerking. Zo ving de KAA Gent Foundation in september nog een prijs voor haar werking in de buurt Nieuw Gent-Steenakker naast de Ghelamco Arena. De European Club Association (ECA), de belangenvereniging van Europese topclubs, verkoos AA Gent tot beste Europese communitywerking.