Manchester United-verdediger wint de Guldbollen, de Zweedse variant van de Gouden Bal

Manchester United-verdediger Victor Lindelof is voor de eerste keer uitgeroepen tot Zweedse Voetballer van het Jaar. Hij ontving de Guldbollen in de Globe Arena in Stockholm.

“Dit betekent heel veel voor mij”, zei de 24-jarige Zweedse international, die zijn ploegmaats en familie bedankte. Op de erelijst volgt hij Andreas Granqvist op.

Zlatan Ibrahimovic (37), die in de herfst van zijn carrière aantreedt voor Los Angeles Galaxy, werd voor de dertiende keer aangeduid als Aanvaller van het Jaar. De Guldbollen kreeg hij elf keer in zijn carrière. In 1997 won voormalig Anderlecht-middenvelder Pär Zetterberg de award. (belga)