Zesde Palestijn omgekomen in minder dan 24 uur door Israëlisch vuur, vrees voor nog meer geweld in Gazastrook

In de Gazastrook is dinsdag een tweede Palestijn omgekomen in een Israëlische aanval. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Zo zijn al zes Palestijnen om het leven gekomen in minder dan 24 uur door Israëlisch vuur. Op Israëlisch grondgebied viel één dode in Ashkelon, in een huis dat door een raket werd geraakt.