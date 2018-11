Lichaam van man gevonden in Ieperleekanaal in Merkem

Houthulst - In het Ieperleekanaal in Merkem (West-Vlaanderen) is dinsdagochtend het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het lijkt te gaan om een wanhoopsdaad.

De brandweer rukte dinsdagochtend uit naar de Driegrachtenbrug in Merkem, een deelgemeente van Houthulst. Daar vonden ze het lichaam van een man in het Ieperleekanaal. Diens wagen stond vlakbij geparkeerd. Het was de huishoudhulp die de hulpdiensten had gealarmeerd.

Veel details zijn nog onduidelijk. Het lijkt echter te gaan om een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be