Broers Abdeslam bereidden aanslagen Parijs voor via nepaccounts op Facebook

De broers Salah en Brahim Abdeslam en Ahmad Dahmani hebben valse Facebook-accounts gebruikt om onderling te communiceren en om toekomstige aanslagen voor te bereiden. Dat meldt het tijdschrift L’Express en Jean-Charles Brisard, directeur van het Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT), heeft dat dinsdag bevestigd op Twitter.

De broers Abdeslam en Dahmani creëerden tussen november 2014 en januari 2015 de accounts “Pouchos Pouchos”, “Raphaël Schott” en “Rachid Bourriche” vanaf het zelfde IP-adres vanuit een cybercafé in Molenbeek. De nieuwe informatie komt naar boven exact drie jaar na de aanslagen in Parijs.

Salah Abdeslam, de enige overlever van het commando van de aanslagen van Parijs op 13 november 2015, kreeg op 24 november 2014 de virtuele identiteit Pouchos Pouchos. Hij gebruikte die identiteit om tevergeefs contact op te nemen met Abdelhamid en Younes Abaaoud, die in die tijd in Syrië verbleven. Hij nam ook contact op met Raphaël Schott, een vals profiel van zijn broer Brahim. Hun communicatie was erg kort en eindigde op 18 januari 2015, enkele dagen voor Brahim naar de Syrische stad Raqqa reisde om zich te trainen in het gebruik van explosieven.

Het derde fictieve account, Rachid Bourriche, werd gebruikt door de nu 28-jarige Ahmed Dahmani. Die zit momenteel een celstraf van 10 jaar uit in Turkije voor jihadisme. Dahmani is een geradicaliseerde kleine crimineel afkomstig uit Molenbeek, waar hij omging met Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Op 14 november 2015, de dag na de aanslagen in Parijs en twee dagen voor een gewone rechtbank hem onder elektronisch toezicht zou plaatsen, vloog hij vanuit Amsterdam naar Turkije.